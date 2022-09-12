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В Луганской области есть освобожденные населенные пункты — Гайдай

12 сентября 2022, 16:12

В Луганской области есть освобожденные населенные пункты — Гайдай

В Луганской области есть свобожденные населенные пункты, там продолжается зачистка. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Не раскрывая детали, он отметил, что деоккупация населенных пунктов Луганщина происходит после окончательной деоккупации Лимана.

Также Сергей Гайдай обратился с призывом к жителям, которые остались на оккупированных территориях региона, находится в укрытиях при приближении боевых действий, заявив, что деоккупация близка.

По его словам, оккупанты торопливо покидают Луганщину, а в тех населенных пунктах, где росссийская армия еще есть, там оккупанты деморализованы и готовятся к поражению.

«Сегодня провел совещание со всеми председателями общин Луганщины, чтобы они были готовы оперативно возвращаться в населенные пункты, после команды военных. Мы уже готовимся к возобновлению процесса жизнедеятельности общин. Ждем отмашку», - заявил Гайдай.

Ранее мы со ссылкой информацию украинских военных сообщали, что ВСУ зашли в Святогорск, ими проводится зачистка в городе и близлежащих лесах.

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