ВСУ зашли в Святогорск. В городе вывешен украинский флаг

Боец НГУ Виталий Маркив в Святогорске. Фото из соцсетей

Вооруженные силы Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и близлежащих лесах идет зачистка.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщили источники среди украинских военных.



В соцсетях было опубликовано фото, на котором украинский флаг был установлен на здание городского совета Святогорска, который расположен на левом берегу Северского Донца.

Флаг Украины на горсовете Святогорска. Фото из соцсетей

Также в сети появилась фото из Святогорска с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивом.



Сегодня ранее стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Богородичное, которое расположено на противоположном берегу реки.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска перешел под российский контроль. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. Все это время ВСУ удерживали высоты в районе лавры.



После захвата Святогорска мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.