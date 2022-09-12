На Луганщині є звільнені від окупантів населені пункти — Гайдай

На Луганщині є звільнені населені пункти, там триває зачистка. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Не розкриваючи деталі, він зазначив, що деокупація населених пунктів Луганщини відбувається після остаточної деокупації Лимана.



Також Сергій Гайдай звернувся із закликом до мешканців, які залишилися на окупованих територіях регіону, перебувати в укриттях під час наближення бойових дій, заявивши, що деокупація близька.



За його словами, окупанти квапливо залишають Луганщину, а в тих населених пунктах, де російська армія ще є, там окупанти деморалізовані та готуються до поразки.



«Сьогодні провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів, після команди військових. Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку», - заявив Гайдай.

Раніше ми з посиланням на інформацію українських військових повідомляли, що ЗСУ зайшли до Святогірська, ними проводиться зачистка в місті та прилеглих лісах.