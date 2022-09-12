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Контратака застала врасплох: Причины отступления России ►

12 сентября 2022, 20:16

Контратака застала врасплох: Причины отступления России ►

Будет контрнаступление Украины мощным, но недолгим — или в планах отбить и Донбасс и Крым? И почему Россия к этому оказалась не готова? В чем секрет такого молниеносного продвижения? В этом видео журналист Алексей Мацука разбирает все версии.

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