Контратака застала зненацька: Причини відступу Росії ►

Чи буде контрнаступ України потужним, але недовгим — чи в планах відбити і Донбас, і Крим? І чому Росія до цього виявилася не готовою? У чому секрет такого блискавичного просування? У цьому відео журналіст Олексій Мацука розбирає усі версії.