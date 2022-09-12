Контратака застала зненацька: Причини відступу Росії ►

12 вересня 2022, 20:16

Контратака застала зненацька: Причини відступу Росії ►

Чи буде контрнаступ України потужним, але недовгим — чи в планах відбити і Донбас, і Крим? І чому Росія до цього виявилася не готовою? У чому секрет такого блискавичного просування? У цьому відео журналіст Олексій Мацука розбирає усі версії.

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