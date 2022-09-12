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Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►

12 сентября 2022, 23:55

Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Разрушенный роддом и разбитые дома. Россия обстреляла ракетами Донецкую область.
  • Фото украинских военных в Святогорске, Богородичном и Осколе. Вернула ли Украина под свой контроль эти города.
  • В Донецке дефицит топлива. На заправках километровые очереди.
  • МИД РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но Владимир Зеленский не планирует их в ближайшее время.
  • В Луганской области есть деоккупированные территории. О ситуации там, рассказал глава области Сергей Гайдай.

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