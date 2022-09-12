Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Разрушенный роддом и разбитые дома. Россия обстреляла ракетами Донецкую область.

Фото украинских военных в Святогорске, Богородичном и Осколе. Вернула ли Украина под свой контроль эти города.

В Донецке дефицит топлива. На заправках километровые очереди.

МИД РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но Владимир Зеленский не планирует их в ближайшее время.

В Луганской области есть деоккупированные территории. О ситуации там, рассказал глава области Сергей Гайдай.