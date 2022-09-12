Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Зруйнований пологовий будинок та розбиті будинки. Росія обстріляла ракетами Донецьку область
- Фото українських військових у Святогірську, Богородичному та Осколі. Чи повернула Україна під свій контроль ці міста?
- У Донецьку – дефіцит палива. На заправках кілометрові черги.
- МЗС РФ не відмовляється від переговорів із Україною, але Володимир Зеленський не планує їх найближчим часом.
- На Луганщині є деокуповані території. Про ситуацію там розповів голова області Сергій Гайдай.