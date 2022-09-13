Харьков и область вновь остались без энергоснабжения

Энергоснабжение Харькова и Харьковской области вновь прекращено. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. «Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже», — подчеркнул Тимошенко.



Он отметил, что случившееся — «это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне».

В воскресенье вечером российские войска нанесли ракетний удар по Харьковской ТЭЦ. В результате были частично обесточены несколько областей.