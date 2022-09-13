Харків та область знову залишилися без енергопостачання

Енергопостачання Харкова та Харківської області знову припинено. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. «Наразі всі сили спрямовані на усунення проблеми. Про результати повідомлю пізніше», - наголосив Тимошенко.



Він зазначив, що це сталося «це наслідки підступних обстрілів росіян, які були напередодні».

У неділю ввечері російські війська завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ . В результаті було частково знеструмлено кілька областей.