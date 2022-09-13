Жилой район в Лисичанске попал под обстрел, в «ЛНР» говорят о восьми погибших

Лисичанск. Скриншот

Оккупированный Лисичанск попал под обстрел, есть погибшие и раненые.



Как сообщил так называемый «и. о. мэра» города Андрей Скорый, был «прилет» в жилой квартал.



«Есть жертвы среди мирных жителей. Это жилой район, люди, естественно, находились на улице. Есть погибшие и раненые», — уверяет он.



В «СЦКК ЛНР» заявили о двоих погибших и одном раненом, а также уточнили, что обстрел зафиксирован в 12:02. В обстреле группировка обвинила украинскую сторону.



Так называемый «посол ЛНР» в «РФ» Родион Мирошник позже заявил, что в результате обстрела погибли 8 человек.

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