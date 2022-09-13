Житловий район у Лисичанську потрапив під обстріл, у «ЛНР» кажуть про вісьмох загиблих

Лисичанськ. Скріншот

Окупований Лисичанськ потрапив під обстріл, є загиблі та поранені.



Як повідомив так званий «в. о. мера» міста Андрій Скорий, був «приліт» у житловий квартал.



«Є жертви серед мирних мешканців. Це житловий район, люди, природно, були на вулиці. Є загиблі та поранені», — запевняє він.



У «СЦКК ЛНР» заявили про двох загиблих та одного пораненого, а також уточнили, що обстріл зафіксовано о 12:02. В обстрілі угруповання звинуватило українську сторону.



Так званий «посол ЛНР» у РФ Родіон Мірошник пізніше заявив, що внаслідок обстрілу померли 8 людей.

Фото: 18+

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