В Минобразования рассказали о поступлении тех, кто живет на оккупированных территориях

Граждане, проживающие на оккупированных и особо опасных территориях, могут подавать заявления и сдавать экзамены на протяжении всей вступительной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.



«В 2022 году завершающий этап предоставления рекомендаций к зачислению по квоте-2 для поступающих для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, образовательной степени младшего бакалавра проходит не позднее 12:00 29 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, учреждениям предоставлена техническая возможность создать соответствующие небюджетные конкурсные предложения, которые не нуждаются в дополнительном согласовании министерством.



Реализация завершающего этапа осуществляется путем перевода на вакантные места государственного, регионального заказа лиц, зачисленных на обучение на средства физических или юридических лиц.



Сам перевод данной категории абитуриентов происходит не позднее 15:00 30 сентября.