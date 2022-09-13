Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Минобразования рассказали о поступлении тех, кто живет на оккупированных территориях

13 сентября 2022, 15:49

В Минобразования рассказали о поступлении тех, кто живет на оккупированных территориях

Граждане, проживающие на оккупированных и особо опасных территориях, могут подавать заявления и сдавать экзамены на протяжении всей вступительной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

«В 2022 году завершающий этап предоставления рекомендаций к зачислению по квоте-2 для поступающих для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, образовательной степени младшего бакалавра проходит не позднее 12:00 29 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, учреждениям предоставлена техническая возможность создать соответствующие небюджетные конкурсные предложения, которые не нуждаются в дополнительном согласовании министерством.

Реализация завершающего этапа осуществляется путем перевода на вакантные места государственного, регионального заказа лиц, зачисленных на обучение на средства физических или юридических лиц.

Сам перевод данной категории абитуриентов происходит не позднее 15:00 30 сентября.

Еще по теме

Прочее
вступительная кампания
Организации
Минобразования

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:21
В районе аэродрома оккупированного Мариуполя взрывы — Федоров
15:16
Жилой район в Лисичанске попал под обстрел, в «ЛНР» говорят о восьми погибших
13:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки в ходе обстрела
11:16
«ДНР» заявила о погибшем и пяти раненых от обстрелов за сутки
08:39
На Донбассе авиацией ВСУ уничтожены две позиции ЗРК оккупантов — Гайдай
23:55
Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►
23:26
Пушилин не признал, что Святогорск перешел под контроль ВСУ, но заметил там поляков
23:24
РФ перебрасывает эшелоны военной техники в Крым ►
20:16
Контратака застала врасплох: Причины отступления России ►
18:40
В Донецке нет газа и бензина, потому что все скупили на выходных – Пушилин
15:56
ВСУ зашли в Святогорск. В городе вывешен украинский флаг
14:32
Российские оккупанты раздают мариупольцам заплесневелый хлеб — горсовет
13:17
В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках
12:18
В России заявили, что инсценировали убийство коллаборантов из Новой Каховки
09:37
«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки
все новости
15:52
Будут ли проводить фильтрацию на деоккупированной части Донетчины, рассказал Кириленко
15:49
В Минобразования рассказали о поступлении тех, кто живет на оккупированных территориях
15:32
В Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ —Минобороны Украины
15:25
В Минреинтеграции рассказали о восстановлении связи на деоккупированных территориях
15:21
В районе аэродрома оккупированного Мариуполя взрывы — Федоров
15:16
Жилой район в Лисичанске попал под обстрел, в «ЛНР» говорят о восьми погибших
14:43
В колонии Еленовки оккупанты улучшили условия для украинских военнопленных — ГУР МОУ
14:41
Гарантии безопасности для Украины. Офис президента презентовал рекомендации к договору
14:10
СМИ: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО
13:51
Разоблачены трое краматорчан, которые отправляли оккупантам данные о ВСУ
13:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки в ходе обстрела
13:08
В ОП рассказали, что может привести к политической дестабилизации РФ
12:39
Российские войска полностью вышли из Кременной Луганской области — Гайдай
11:58
Полицейские за сутки зафиксировали 21 удар по территории Донецкой области
11:24
Отступая армия РФ оставила сотни единиц техники и тонны боеприпасов — Die Welt
все новости
ВИДЕО
Украинские военные зачистили Святогорск
13 сентября, 10:56
Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►
12 сентября, 23:55
РФ перебрасывает эшелоны военной техники в Крым ►
12 сентября, 23:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты