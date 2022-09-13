У Міносвіти розповіли про вступ для тих, хто мешкає на окупованих територіях

Громадяни, які проживають на окупованих та особливо небезпечних територіях, можуть подавати заяви та складати іспити протягом усієї вступної кампанії. Про це повідомили у прес-службі Міносвіти.



«У 2022 році завершальний етап надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 для вступників для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного напрямів) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого фахівця, професійного молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра відбувається не пізніше 12:00 29 вересня 2022 року», - йдеться у повідомленні.



Згідно з повідомленням, установам надана технічна можливість створити відповідні небюджетні конкурсні пропозиції, які не потребують додаткового узгодження міністерством.



Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, зарахованих на навчання коштом фізичних чи юридичних осіб.



Переведення цієї категорії абітурієнтів відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.