В Донецкой области возник дефицит угля

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в области образовался есть дефицит угля. Об этом он рассказал во время брифинга.



«На территории Донецкой области добыча угля производится, но с этим уже есть проблемы. Есть дефицит угля по одной из громад, работа котельных которой ориентирована именно на работу на каменном угле», - отметил Кириленко.



Он сообщил, что этот вопрос уже подняли перед Кабмином и профильным министерством и ищут пути его решения.



Первоочередной задачей власти на деоккупированных территориях будет эвакуация людей.