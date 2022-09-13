На Донеччині виник дефіцит вугілля

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що в області утворився дефіцит вугілля. Про це він розповів під час брифінгу.



«На території Донецької області видобуток вугілля провадиться, але з цим вже є проблеми. Є дефіцит вугілля по одній із громад, робота котелень якої орієнтована саме на роботу на кам'яному вугіллі», - зазначив Кириленко.



Він повідомив, що це питання вже порушили перед Кабміном та профільним міністерством і шукають шляхи його вирішення.



Першочерговим завданням влади на деокупованих територіях буде евакуація людей.