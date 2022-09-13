Жительницу Лисичанска, которая сдавала позиции ВСУ приговорили к 12 годам тюрьмы

Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновной жительницу Лисичанска, которая сдавала позиции ВСУ, и приговорил ее к 12 годам тюрьмы. Об этом говорится в решении суда, передает «РБК-Украина».



Согласно материалам дела, женщина начала передавать информацию российским оккупантам еще в конце февраля.



Так, 28 февраля женщина передала информацию о нахождении военных ВСУна территории местного учебного заведения.



Позже женщина передавала информацию о расположении танков и артиллерии в городе, а также мониторила в чат, в котором другие жители города обменивались подобной информацией. Уже в апреле ее задержали и поместили в Хмельницкий следственный изолятор. Она работала режиссеркой Лисичанского дома культуры.



«Женщина вину признала полностью, искренне раскаялась и подтвердила, что совершила преступление "по мотиву негативного отношения к государственной власти Украины"», - говорится в сообщении.



Суд признал вину женщины и приговорил к 12 годам тюрьмы.