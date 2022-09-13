Жительку Лисичанська, яка здавала позиції ЗСУ, засудили до 12 років в'язниці

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винною мешканку Лисичанська, яка здавала позиції ЗСУ, та засудив її до 12 років ув'язнення. Про це йдеться у рішенні суду, передає «РБК-Україна».



За матеріалами справи, жінка почала передавати інформацію російським окупантам ще наприкінці лютого.



Так, 28 лютого жінка передала інформацію про знаходження військових ЗСУ на території місцевого навчального закладу.



Пізніше жінка передавала інформацію про розташування танків та артилерії в місті, а також моніторила чат, де інші жителі міста обмінювалися подібною інформацією. Вже у квітні її затримали та помістили до Хмельницького слідчий ізолятор. Вона працювала режисеркою Лисичанського будинку культури.



«Жінка вину визнала повністю, щиро покаялася і підтвердила, що скоїла злочин "за мотивом негативного ставлення до державної влади України"», - йдеться у повідомленні.



Суд визнав провину жінки та засудив до 12 років в'язниці.