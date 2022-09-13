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Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: Более триллиона гривен пойдут на оборону

13 сентября 2022, 20:59

Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: Более триллиона гривен пойдут на оборону

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинет министров Украины. Госбюджет-2023 — это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах», — уверен министр.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритет отдали безопасности.

«Сегодня главный вопрос на заседании правительства — принятие проекта бюджета на 2023 год. В нем один главный приоритет — оборона и безопасность нашей страны. Более 1,1 триллиона гривен или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи», — сообщил он.

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