Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023: Понад трильйон гривень підуть на оборону

13 вересня 2022, 20:59

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023: Понад трильйон гривень підуть на оборону

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Бюджет країни, що воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів України та підтримано Кабінетом міністрів України. Держбюджет-2023 — це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які її потребують», — упевнений міністр.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритет віддали безпеці.

«Сьогодні головне питання на засіданні уряду — ухвалення проєкту бюджету на 2023 рік. У ньому один пріоритет — оборона та безпека нашої країни. Понад 1,1 трильйона гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено саме для сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей», — повідомив він.

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