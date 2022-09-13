Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- В Крыму угрожают тюрьмой участникам свадеб за танцы под украинские песни. Сергей Аксенов требует увольнений или даже ареста и для организаторов — и для участников частных мероприятий, на которых такие песни звучат.
- Громкие авиакатастрофы: на территории полуострова упали два российских военных самолета.
- В Севастополе курсант Нахимоского училища имитировал нападение на себя со стороны якобы украинских националистов.
- Ковид возвращается: число заболевших на курортах полуострова выросло в 10 раз; каждый новый день сентября регистрируется в среднем 400-500 больных.
- В Крыму резко увеличилось количество объявлений о продаже отелей, гостиничный бизнес стал убыточным.