Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- У Криму загрожують в'язницями учасникам весіль за танці під українські пісні. Сергій Аксьонов вимагає звільнень чи навіть арешту і для організаторів, і для учасників приватних заходів, на яких такі пісні звучать.
- Гучні авіакатастрофи: на території півострова впали два російські військові літаки.
- У Севастополі курсант Нахімоського училища імітував напад на себе з боку нібито українських націоналістів.
- Ковід повертається: кількість хворих на курортах півострова зросла вдесятеро; кожен новий день вересня реєструється у середньому 400-500 хворих.
- У Криму різко побільшало оголошень про продаж готелів, готельний бізнес став збитковим.