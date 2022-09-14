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В «ЛНР» заявили о гибели подростка и ранении пятерых человека из-за обстрела

14 сентября 2022, 09:40

В «ЛНР» заявили о гибели подростка и ранении пятерых человека из-за обстрела

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории сегодня в результате обстрела погиб подросток, еще пять человека получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ЛНР».

Уточняется, что погиб 15-летний подросток и четыре человека ранены в Перевальске.

Также утверждается, что разрушено здание Перевальского колледжа.

В Светлодарске в ходе обстрела ранена женщина 1968 года рождения, поврежден Дом культуры.

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