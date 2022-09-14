В «ЛНР» заявили о гибели подростка и ранении пятерых человека из-за обстрела

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории сегодня в результате обстрела погиб подросток, еще пять человека получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ЛНР».
Уточняется, что погиб 15-летний подросток и четыре человека ранены в Перевальске.
Также утверждается, что разрушено здание Перевальского колледжа.
В Светлодарске в ходе обстрела ранена женщина 1968 года рождения, поврежден Дом культуры.
У підконтрольному «ЛНР» Перевальську показали наслідки удару коледжу.— Новини Донбасу (@novostidnua) September 14, 2022
Повідомлялося, що загинув 15-річний підліток і четверо людей поранено. pic.twitter.com/UvjVc5Vs0E