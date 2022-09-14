У «ЛНР» заявили про загибель підлітка та поранення п'ятьох людей через обстріл

На підконтрольному угрупуванні «ЛНР» території сьогодні внаслідок обстрілу загинув підліток, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ЛНР».



Уточнюється, що загинув 15-річний підліток і четверо людей поранено у Перевальську.



Також стверджується, що зруйновано будівлю Перевальського коледжу.



У Світлодарську під час обстрілу поранено жінку 1968 року народження, пошкоджено Будинок культури.

У підконтрольному «ЛНР» Перевальську показали наслідки удару коледжу.



Повідомлялося, що загинув 15-річний підліток і четверо людей поранено. pic.twitter.com/UvjVc5Vs0E — Новини Донбасу (@novostidnua) September 14, 2022