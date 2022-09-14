ВСУ отбили атаки оккупантов у восьми населенных пунктов — Генштаб

Силы обороны успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безыменное и Новогригорьевка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отметили, что от авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в том числе Харькова, Северска, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка и других.
Под обстрелы противника из танков, минометов и артиллерии попали районы следующих населенных пунктов:
«В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома», — отметили в Генштабе.
Там добавили, что российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. В частности, о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в оккупированной Горловке. Там «военнослужащие» получили задачу вместе с «милицией» до 19 сентября набрать шесть тысяч человек.
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