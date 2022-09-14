ВСУ отбили атаки оккупантов у восьми населенных пунктов — Генштаб

Силы обороны успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безыменное и Новогригорьевка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В Генштабе отметили, что от авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в том числе Харькова, Северска, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка и других.



Под обстрелы противника из танков, минометов и артиллерии попали районы следующих населенных пунктов:

на Северском направлении — Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

на Харьковском направлении — Басово и Купянск;

на Краматорском направлении — Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка и другие;

на Бахмутском направлении — Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;

на Авдеевском направлении — Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — Великая Новоселка, Новодонецкое и Времовка;

на Запорожском направлении — Новополье, Гуляйполе, Зализничное, Червоное;

на Южнобужском направлении — Таврическое, Мирное, Безыменное, Ольгино, Высокополье и другие. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

«В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома», — отметили в Генштабе.



Там добавили, что российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. В частности, о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в оккупированной Горловке. Там «военнослужащие» получили задачу вместе с «милицией» до 19 сентября набрать шесть тысяч человек.

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