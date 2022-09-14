ЗСУ відбили атаки окупантів у восьми населених пунктах — Генштаб

Сили оборони успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Відрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема Харкова, Сіверська, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка тощо.



Під обстріли супротивника з танків, мінометів та артилерії потрапили райони наступних населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Сеньківка Чернігівської області та Степове Сумської області;

на Харківському напрямку — Басове та Куп'янськ;

на Краматорському напрямку — Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка та інші;

на Бахмутському напрямку — Юр'ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку — Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку — Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка;

на Запорізькому напрямку — Новопілля, Гуляйполе, Залізничне, Червоне;

на Південнобузькому напрямку — Таврійське, Мирне, Безіменне, Ольгине, Високопілля та інші. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА.

«У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у будинках місцевих мешканців, подекуди виганяючи власників із дому», — зазначили в Генштабі.



Там додали, що російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати різними способами. Зокрема про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації в окупованій Горлівці. Там «військовослужбовці» отримали завдання разом із «міліцією» до 19 вересня набрати шість тисяч людей.

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