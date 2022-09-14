ЗСУ відбили атаки окупантів у восьми населених пунктах — Генштаб

Сили оборони успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Відрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
У Генштабі зазначили, що від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема Харкова, Сіверська, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка тощо.
Під обстріли супротивника з танків, мінометів та артилерії потрапили райони наступних населених пунктів:
«У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у будинках місцевих мешканців, подекуди виганяючи власників із дому», — зазначили в Генштабі.
Там додали, що російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати різними способами. Зокрема про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації в окупованій Горлівці. Там «військовослужбовці» отримали завдання разом із «міліцією» до 19 вересня набрати шість тисяч людей.
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