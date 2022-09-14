Российские войска нанесли ряд ударов по городам Донетчины

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска вели огонь во всех районах Донецкой области, где проходит линия фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка — один человек ранен, поврежден дом. В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро — попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской громаде снарядами повреждены по меньшей мере три жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой», — рассказал Кириленко.



По его информации, в Мирнограде под обстрел попала одна из школ: повреждены оконные блоки и частично кровля. В Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке, повредили три дома и спортивный комплекс. А в Бахмутском районе утром обстреляли Торецк — поврежден один дом.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пятеро мирных жителей Донецкой области.



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