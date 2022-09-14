Російські війська завдали низку ударів по містах Донеччини

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ОВА

Російські війська вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка — одна людина поранена, пошкоджено будинок. В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок — влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію про постраждалих та пошкодження встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше три житлові будинки, магазин, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій», — розповів Кириленко.



За його інформацією, у Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл: пошкоджено віконні блоки та частково покрівлю. У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці, пошкодили три будинки та спортивний комплекс. А в Бахмутському районі вранці обстріляли Торецьк — пошкоджено один будинок.

Нагадаємо, минулої доби через обстріли з боку російських сил загинули п'ятеро мирних жителів Донецької області.



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