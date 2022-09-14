Зеленский приехал в освобожденный Изюм

Президент Владимир Зеленский в Изюме. Фото: 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в освобожденный город Изюм в Харьковской области, где принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады.



Вместе с Зеленским в торжествах приняли участие заместительница министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город от российских войск.



«Наверное, можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать наш народ, украинских людей», — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.



Он поблагодарил военнослужащих, которые освобождают украинские земли. «Хочу поблагодарить вас за то, что храните наших людей, наши сердца, детей и будущее», — сказал Зеленский.



Глава государства пожелал военнослужащим здоровья и успехов. «Последние месяцы вам очень сложно. Поэтому вас очень прошу: берегите себя, потому что вы — самое ценное, что у нас есть», — отметил он.

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