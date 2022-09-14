Зеленський приїхав у звільнений Ізюм

Президент Володимир Зеленський в Ізюмі. Фото: пресс-служба голови держави

Президент України Володимир Зеленський прибув до звільненого міста Ізюм у Харківській області, де взяв участь у церемонії підняття державного прапора. Про це повідомила прес-служба 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади.



Разом із Зеленським в урочистостях взяли участь заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які кілька днів тому звільнили місто від російських військ.



«Напевно, можна тимчасово окупувати територію нашої держави. Але достеменно неможливо окупувати наш народ, українських людей», — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.



Він подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі. «Хочу подякувати вам за те, що зберігайте наших людей, наші серця, дітей та майбутнє», — сказав Зеленський.



Глава держави побажав військовослужбовцям здоров'я та успіхів. Останні місяці вам дуже складно. Тому вас дуже прошу: бережіть себе, тому що ви найцінніше, що у нас є», — зазначив він.

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