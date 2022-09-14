В Кремле украинский проект гарантий безопасности назвали угрозой для РФ

Киевский проект гарантий безопасности – является угрозой для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет российский «Интерфакс».



«Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны», - сказал Песков.



Он считает, что документ делает еще более актуальным проведение Россией «специальной военной операции».



Пресс-секретарю задали вопрос, может ли этот текст быть предметом переговоров, напомнив при этом, что гарантии безопасности обсуждались ранее в Стамбуле.



«Да, там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен», - сказал Песков.



Он заявил, что реакция Москвы в случае подписания проекта гарантий безопасности в существующем виде будет «негативная».



Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.



Кроме того, пакет гарантий может включать региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария, говорится в тексте проекта.