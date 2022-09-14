У Кремлі український проект гарантій безпеки назвали загрозою для РФ

Київський проект гарантій безпеки є загрозою для Росії. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Про це пише російський "Інтерфакс".



"Ніхто не приховує, що в цьому документі вони мають на увазі до моменту вступу України до НАТО. Тобто, орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни», - сказав Пєсков.



Він вважає, що документ робить ще актуальнішим проведення Росією «спеціальної військової операції».



Прес-секретаря запитали, чи може цей текст бути предметом переговорів, нагадавши при цьому, що гарантії безпеки обговорювалися раніше у Стамбулі.



«Так, там теж фігурували гарантії безпеки, хоч під зовсім іншим текстом. Який, до речі, був парафійований. Але, як відомо, українська сторона відмовилася від своєї візи під цим текстом, і цей процес вже завершено», - сказав Пєсков.



Він заявив, що реакція Москви у разі підписання проекту гарантій безпеки у існуючому вигляді буде «негативною».



Офіс Володимира Зеленського у вівторок опублікував проект із гарантій безпеки України, як гаранти Київ пропонує країни ЄС, США, Британію, Австралію та Туреччину.



Крім того, пакет гарантій може включати регіональні угоди з безпеки у Чорному морі з Туреччиною та іншими прибережними державами, такими як Румунія та Болгарія, йдеться у тексті проекту.