В Генштабе рассказали о подготовке украинских военных в Великобритании

Великобритания. Фото: Генштаб ВСУ

Около пяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Как отметили в Генштабе, украинские военные проходят базовую общевойсковую подготовку. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.



В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и Соединенного Королевства украинские военнослужащие получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.



«В ближайшее время, планируется расширение операции INTERFLEX, в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины», — проинформировали в Генштабе.