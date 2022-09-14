У Генштабі розповіли про підготовку українських військових у Великій Британії

Велика Британія. Фото: Генштаб ЗСУ

Близько п'яти тисяч військовослужбовців Збройних сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Як зазначили у Генштабі, українські військові проходять базову загальновійськову підготовку. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція INTERFLEX.



На цей час за участю інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та Сполученого Королівства українські військовослужбовці здобули базові знання, вміння та навички тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, зокрема ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.



«Найближчим часом планується розширення операції INTERFLEX, зокрема, початок навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України», — поінформували у Генштабі.