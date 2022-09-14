«Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 1:1 с шотландским «Селтиком» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
Шотландцы вышли вперед на 10-й минуте после автогола Артема Бондаренко.
«Горняки» сравняли счет на 29-й минуте — гол забил Михаил Мудрик.
Номинальный для «Шахтера» домашний матч проходил в Варшаве.
Нічия 1:1 у матчі @ChampionsLeague— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2022
Дякуємо за підтримку, Польще! #ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/Jfa8am65Ob
Таким образом, «Шахтер» набрал четыре очка за два тура.
Второй матч группы, «Реал» — «Лейпциг», начнется в 22:00.