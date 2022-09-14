«Шахтар» зіграв унічию з «Селтіком» у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зіграв унічию 1:1 із шотландським «Селтіком» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Шотландці вийшли вперед на 10-й хвилині після автоголу Артема Бондаренка.
«Гірники» зрівняли рахунок на 29-й хвилині — гол забив Михайло Мудрік.
Номінальний для «Шахтаря» домашній матч проходив у Варшаві.
Нічия 1:1 у матчі @ChampionsLeague— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2022
Дякуємо за підтримку, Польще! #ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/Jfa8am65Ob
Таким чином, «Шахтар» набрав чотири очки за два тури.
Інший матч групи, «Реал» — «Лейпциг», розпочнеться у 22:00.