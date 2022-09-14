«Шахтар» зіграв унічию з «Селтіком» у Лізі чемпіонів

Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» зіграв унічию 1:1 із шотландським «Селтіком» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.



Шотландці вийшли вперед на 10-й хвилині після автоголу Артема Бондаренка.



«Гірники» зрівняли рахунок на 29-й хвилині — гол забив Михайло Мудрік.



Номінальний для «Шахтаря» домашній матч проходив у Варшаві.

Таким чином, «Шахтар» набрав чотири очки за два тури.



Інший матч групи, «Реал» — «Лейпциг», розпочнеться у 22:00.