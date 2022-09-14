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Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►

14 сентября 2022, 22:37

Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские власти обстреляли Краматорск и Бахмут. В Николаевке разрушен спорткомплекс, Авдеевка под огнем ежедневно.
  • Освобожденный Изюм посетил Владимир Зеленский. В России удивились отсутствую обстрелов со своей стороны.
  • Впервые с 24 февраля Кремль признал свое поражение — Институт изучения войны.
  • В «ЛНР» бунт против принудительной мобилизации. Вышедших из Балаклеи хотят снова отправить на фронт.
  • В «ДНР» заявили о захвате двух сел между Горловкой и Бахмутом. Их население не превышает 25 человек.
  • Российские войска вернулись в Кременную. Оккупированная часть Луганщины осталась без мобильного интернета.
  • В Дебальцево под обстрел попала метеостанция. В Докучаевске детский сад, а в Перевальске — колледж. Погиб подросток. Группировка «ДНР» заявила о 4 погибших в Горловке.

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