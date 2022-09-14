Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские власти обстреляли Краматорск и Бахмут. В Николаевке разрушен спорткомплекс, Авдеевка под огнем ежедневно.

Освобожденный Изюм посетил Владимир Зеленский. В России удивились отсутствую обстрелов со своей стороны.

Впервые с 24 февраля Кремль признал свое поражение — Институт изучения войны.

В «ЛНР» бунт против принудительной мобилизации. Вышедших из Балаклеи хотят снова отправить на фронт.

В «ДНР» заявили о захвате двух сел между Горловкой и Бахмутом. Их население не превышает 25 человек.

Российские войска вернулись в Кременную. Оккупированная часть Луганщины осталась без мобильного интернета.

В Дебальцево под обстрел попала метеостанция. В Докучаевске детский сад, а в Перевальске — колледж. Погиб подросток. Группировка «ДНР» заявила о 4 погибших в Горловке.