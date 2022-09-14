Удари по Краматорську та Бахмуту — головне за день ►

14 вересня 2022, 22:37

Удари по Краматорську та Бахмуту — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російська влада обстріляла Краматорськ та Бахмут. У Миколаївці зруйновано спорткомплекс, Авдіївка під вогнем щодня.
  • Звільнений Ізюм відвідав Володимир Зеленський. У Росії здивувалися відсутні обстріли зі свого боку.
  • Вперше з 24 лютого Кремль визнав свою поразку – Інститут вивчення війни.
  • У ЛНР бунт проти примусової мобілізації. Тих, хто вийде з Балаклії, хочуть знову відправити на фронт.
  • У «ДНР» заявили про захоплення двох сіл між Горлівкою та Бахмутом. Їхнє населення не перевищує 25 осіб.
  • Російські війська повернулися до Кремінної. Окупована частина Луганщини лишилася без мобільного інтернету.
  • У Дебальцеве під обстріл потрапила метеостанція. У Докучаєвську дитячий садок, а в Перевальську — коледж. Загинув підліток. Угруповання «ДНР» заявило про 4 загиблих у Горлівці.

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