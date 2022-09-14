Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російська влада обстріляла Краматорськ та Бахмут. У Миколаївці зруйновано спорткомплекс, Авдіївка під вогнем щодня.

Звільнений Ізюм відвідав Володимир Зеленський. У Росії здивувалися відсутні обстріли зі свого боку.

Вперше з 24 лютого Кремль визнав свою поразку – Інститут вивчення війни.

У ЛНР бунт проти примусової мобілізації. Тих, хто вийде з Балаклії, хочуть знову відправити на фронт.

У «ДНР» заявили про захоплення двох сіл між Горлівкою та Бахмутом. Їхнє населення не перевищує 25 осіб.

Російські війська повернулися до Кремінної. Окупована частина Луганщини лишилася без мобільного інтернету.

У Дебальцеве під обстріл потрапила метеостанція. У Докучаєвську дитячий садок, а в Перевальську — коледж. Загинув підліток. Угруповання «ДНР» заявило про 4 загиблих у Горлівці.