В Донецкой области из-за обстрелов погибли два человека, еще 13 — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти зафиксированы в Долине. Еще 13 человек ранены: семь — в Бахмуте, два — в Курдюмовке, по одному — в Красногоровке, Мирнограде, Николаевке, Пречистовке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 846 мирных жителей. 2118 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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