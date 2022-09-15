На Донеччині через обстріли загинули двоє людей, ще 13 — поранені

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли з боку російської армії загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті зафіксовано у Долині. Ще 13 людей поранено: семеро — у Бахмуті, двоє — у Курдюмівці, по одному — у Красногорівці, Мирнограді, Миколаївці, Пречистівці.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 846 мирних жителів. 2118 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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