Украина экспортировала более 3 млн тонн агропродукции в рамках «зернового соглашения»

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн тонн продовольствия, а общее число судов для стран Азии, Европы и Африки достигло 145-ти. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.



Кроме этого, в ведомстве проинформировали, что выход 11 судов с 240 тысячами тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы запланирован в четверг.



«Девять судов уже покинули порты Одессы и "Черноморска", а два балкера ожидают благоприятных погодных условий в порту "Южный"», - говорится в сообщении.



22 июля в Стамбуле при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Пивденного.