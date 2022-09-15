Україна експортувала понад 3 млн тонн агропродукції в рамках «зернової угоди»

З моменту виходу першого судна з агропродукцією експортовано вже 3,33 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 145-ти. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України.



Крім цього, у відомстві поінформували, що вихід 11 суден із 240 тисячами тонн агропродукції із портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи заплановано у четвер.



«Дев'ять суден вже залишили порти Одеси та "Чорноморська", а два балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний"», - йдеться в повідомленні.



22 липня у Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.