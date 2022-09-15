Из-под завалов дома в Бахмуте спасли мужчину, поиски продолжаются

Последствия обстрела Бахмута. Фото: ГСЧС

Из-под завалов разрушенной российскими войсками многоэтажки в Бахмуте спасли мужчину. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«Ночью 15 сентября, в результате авиационного удара по Бахмуту, частично разрушен многоквартирный пятиэтажный жилой дом между вторым и третьим подъездами. Возник пожар двух квартир на первом этаже, который ликвидировали спасатели», — отметили в ГСЧС.



Там сообщили, что во время разведки в квартире на четвертом этаже спасатели деблокировали мужчину, который был заблокирован из-за разрушения дома.



«В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы по разбору завалов разрушенной части пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — отметили в ведомстве.





Ранее сообщалось, что около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте.



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