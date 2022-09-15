З-під завалів будинку в Бахмуті врятували чоловіка, пошуки продовжуються

Наслідки обстрілу Бахмута. Фото: ДСНС

З-під завалів зруйнованої російськими військами багатоповерхівки у Бахмуті врятували чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



«Вночі 15 вересня, внаслідок авіаційного удару по Бахмуту, частково зруйновано багатоквартирний п'ятиповерховий житловий будинок між другим та третім під'їздами. Виникла пожежа двох квартир на першому поверсі, яку ліквідували рятувальники», — зазначили у ДСНС.



Там повідомили, що під час розвідки у квартирі на четвертому поверсі рятувальники деблокували чоловіка, якого заблокувало через руйнування будинку.



«Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи щодо розбору завалів зруйнованої частини п'ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди», — зазначили у відомстві.





Раніше повідомлялося, що близько опівночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті.



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