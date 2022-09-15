Оккупанты ударили по Бахмуту, под завалами многоэтажки ищут четверых людей

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

Активнее всего на Донетчине российские войска стреляли в Бахмутском районе. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами могут находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС. В Торецке россияне попали в больницу — ранили одного человека, повредили три отделения», — отметил глава ОВА.



По его словам, в Светлодарской громаде оккупанты обстреливали Отрадовку и Майорск. Ночью были «прилеты» по Северску, повреждены частные дома.



В Покровском районе россияне ударили по Мирнограду и Авдеевской и Очеретинской громадах. В Мирнограде попали в шахту, ранен один человек. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч».



«В Авдеевке снова — массированный артобстрел центра города. Последствия устанавливаем. В Очеретинской громаде из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку», — перечислил Кириленко.

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