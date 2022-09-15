В Житомире обещают построить квартиры для переселенцев за европейские деньги

В Житомире за средства Еврокомиссии построят более 200 квартир для потерявших жилье переселенцев. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал городской голова Сергей Сухомлин.



«Мы одни из первых подали в Еврокомиссию заявку на строительство жилья для ВПЛ на 12 млн евро. Еврокомиссия утвердила город Житомир, уже работали технические консультанты от этого проекта, поэтому в ближайшее время мы ожидаем финансирование для строительства более 200 квартир», - сообщил он.



По его словам, горсовет также передал один из недостроев на баланс ОВА. За счет средств государственного и областного бюджетов в доме будет проведена реконструкция и там будет еще 36 квартир для переселенцев. Сухомлин подчеркнул, что во всех этих домах получат жилье те, кто потерял его.



Кроме того, в Житомире до конца года планируют установить 40 домов, которые городу поставит Красный Крест. Это будет жилье площадью 45 квадратных метров со всеми удобствами для круглогодичного проживания, которое рассчитано на семью.



Сейчас в Житомире официально зарегистрировано около 9 тысяч переселенцев.