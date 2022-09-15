Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Житомире обещают построить квартиры для переселенцев за европейские деньги

15 сентября 2022, 13:46

В Житомире обещают построить квартиры для переселенцев за европейские деньги

В Житомире за средства Еврокомиссии построят более 200 квартир для потерявших жилье переселенцев. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

«Мы одни из первых подали в Еврокомиссию заявку на строительство жилья для ВПЛ на 12 млн евро. Еврокомиссия утвердила город Житомир, уже работали технические консультанты от этого проекта, поэтому в ближайшее время мы ожидаем финансирование для строительства более 200 квартир», - сообщил он.

По его словам, горсовет также передал один из недостроев на баланс ОВА. За счет средств государственного и областного бюджетов в доме будет проведена реконструкция и там будет еще 36 квартир для переселенцев. Сухомлин подчеркнул, что во всех этих домах получат жилье те, кто потерял его.

Кроме того, в Житомире до конца года планируют установить 40 домов, которые городу поставит Красный Крест. Это будет жилье площадью 45 квадратных метров со всеми удобствами для круглогодичного проживания, которое рассчитано на семью.

Сейчас в Житомире официально зарегистрировано около 9 тысяч переселенцев.

Еще по теме

Места
Житомир
Прочее
жилье для переселенцев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
В оккупированном Мариуполе протестовали жители
13:58
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
09:49
«ДНР»: За сутки ранены девять человек, в том числе четверо детей
08:58
«ДНР» заявила, что платежные карты ее «банка» начали действовать в России
22:37
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
21:16
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
18:39
В оккупированном городе Луганской области сообщают о ранении студентов колледжа
16:23
Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы
14:01
Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
все новости
14:29
В России заявили о «последствиях» для США в случае поставок Украине ракет большей дальности
14:28
«В ту сторону уже мчатся скорые»: В Мелитополе днем прогремели взрывы
14:20
В оккупированном Мариуполе протестовали жители
14:04
Аварийным бригадам удалось вернуть свет в 11 населенных пунктов Донетчины
13:58
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
13:46
В Житомире обещают построить квартиры для переселенцев за европейские деньги
13:18
По Кривому Рогу оккупанты нанесли еще один ракетный удар
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:46
Из-под завалов дома в Бахмуте спасли мужчину, поиски продолжаются
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
12:15
Путин до сих пор не считает, что война против Украины была ошибкой – Шольц
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
11:49
На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко
11:47
Украина экспортировала более 3 млн тонн агропродукции в рамках «зернового соглашения»
11:04
Армия РФ готовится к обороне Сватово и Троицкого — Гайдай
все новости
ВИДЕО
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
15 сентября, 13:58
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
14 сентября, 22:37
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
14 сентября, 21:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты