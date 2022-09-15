У Житомирі обіцяють побудувати квартири для переселенців за європейські гроші

У Житомирі за кошти Єврокомісії збудують понад 200 квартир для переселенців, що втратили житло. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міський голова Сергій Сухомлін.



«Ми одні з перших подали до Єврокомісії заявку на будівництво житла для ВПО на 12 млн євро. Єврокомісія затвердила місто Житомир, вже працювали технічні консультанти від цього проекту, тому найближчим часом ми очікуємо на фінансування для будівництва понад 200 квартир», - повідомив він.



За його словами, міськрада також передала один із недобудов на баланс ОВА. За рахунок коштів державного та обласного бюджетів у будинку буде проведено реконструкцію і там буде ще 36 квартир для переселенців. Сухомлін наголосив, що у всіх цих будинках отримають житло ті, хто втратив його.



Крім того, у Житомирі до кінця року планують встановити 40 будинків, які поставить місту Червоний Хрест. Це буде житло площею 45 квадратних метрів з усіма зручностями для проживання цілого року, яке розраховане на сім'ю.



Наразі у Житомирі офіційно зареєстровано близько 9 тисяч переселенців.