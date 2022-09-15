В оккупированном Мариуполе протестовали жители

В захваченном войсками России Мариуполе у здания «Азовжилкомплекс» прошла акция протеста местных жителей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода. Об этом уже сообщают даже сами днровские паблики. Первые протесты уже начинаются», - написали в горсовете Мариуполя и привели в приммер протест жителей домов расположенных по проспекту Победы. Люди собрались у здания «Азовжилкомплекс», по причине того, что в домах уже третий месяц нет воды и света.

В Мариупольском городском совете отметили, что люди пришли требовать действий от оккупационной власти и коммунальных служб, которые отказываются ремонтировать порыв и разбитую подстанцию.

Также сообщается, что люди из других районов Мариуполя возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни, а оккупанты восстановили «бездействующие жэки», что вызывает непонимание у мариупольцев оставшихся в оккупированном городе.

12 сентября, напомним, мы, со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета, сообщали, что в захваченном российскими войсками Мариуполе жителям под видом гумманитарной помощи оккупанты раздают заплесневелый хлеб.