В окупованому Маріуполі протестували жителі

У захопленому військами Росії Маріуполі біля будівлі "Азовжилкомплекс" відбулася акція протесту місцевих жителів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



«Маріупольці продовжують сидіти без води та електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди. Про це вже повідомляють навіть самі днрівські паблики. Перші протести вже починаються», - написали в міськраді Маріуполя і навели у приклад протест мешканців будинків, розташованих по проспекту Перемоги. Люди зібралися біля будівлі «Азовжилкомплекс», тому що в будинках вже третій місяць немає води та світла.

У Маріупольській міській раді зазначили, що люди прийшли вимагати дій від окупаційної влади та комунальних служб, які відмовляються ремонтувати порив та розбиту підстанцію.

Також повідомляється, що люди з інших районів Маріуполя люди обурюються відсутністю елементарних умов для життя, а окупанти відновили «недіючі жеки», це викликає нерозуміння у маріупольців, що залишилися в окупованому місті.

12 вересня, нагадаємо, ми, з посиланням на інформацію Маріупольської міської ради, повідомляли, що в захопленому російськими військами Маріуполі мешканцям під виглядом гуманітарної допомоги окупанти роздають запліснявілий хліб.