В Николаевской области с начала войны погибли более 400 мирных жителей, в том числе 11 детей

В Николаевской области с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли более 400 мирных жителей, в том числе 11 детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает «Интерфакс-Украина».



«За все время [количество пострадавших] возросло… В настоящий момент пострадавшее гражданское население – это 1613 лиц. Из них 436 погибли, в том числе – 11 детей, к сожалению», – сказал он на брифинге.



Ким также проинформировал, что в области за время полномасштабной войны 10940 объектов были повреждены, из которых 7150 – это объекты жилищного фонда, в том числе многоэтажные дома.