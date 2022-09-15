На Миколаївщині з початку війни загинуло понад 400 мирних жителів, у тому числі 11 дітей

На Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинуло понад 400 мирних жителів, у тому числі 11 дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«За весь час [кількість постраждалих] зросла… Наразі постраждале громадянське населення – це 1613 осіб. З них 436 загинули, зокрема – 11 дітей, на жаль», – сказав він на брифінгу.



Кім також поінформував, що в області за час повномасштабної війни 10940 об'єктів було пошкоджено, з яких 7150 – це об'єкти житлового фонду, зокрема багатоповерхові будинки.